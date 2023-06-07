23 مليون دولار قيمة التبادل التجاري.. أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي:
- 14.4% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.
- 22.9 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.
- 20 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى انجولا خلال 2021.
- 13.1% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.
- 23 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.
- 20.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2021.
- 385 ألف دولار قيمة الاستثمارات الأنجولية في مصر خلال 2020/2021.
- 45.4% ارتفاعًا في قيمة تحويلات المصريين العاملين بأنجولا خلال 2021/2022.