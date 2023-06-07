الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي سابق عن زيارة الرئيس السيسي لأنجولا: دولة نفطية مهمة

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لأنجولا

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفريقية التي تشمل أنجولا، زامبيا، وموزمبيق تأتي استكمالًا لجولات إفريقية سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في مقدمتها زيارة الرئيس السيسي لغرب إفريقيا.

وأضاف هريدي خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "بالجولة الحالية، سيكون السيسي أول رئيس مصري يزور المناطق الجغرافية الرئيسة في إفريقيا، أما أنجولا فهي دولة مهمة ومنتجة للنفط ولها تأثير كبير في وسط وجنوب إفريقيا".

زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا ستعود على مصر بنتائج إيجابية 

كما أشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا ستعود بنتائج جيدة على التعاون المصري الأنجولي خصوصًا في مجال الاستثمارات والنفط، أما موزمبيق، فإن الرئيس السيسي قد يكون أول رئيس مصري زار موزمبيق، كما أن ما يربط بينها وأنجولا أنهما تتحدثان باللغة البرتغالية، وأول مرة يكون هناك تواصل بين مصر وبينهما على هذا المستوى الرفيع.

زيارة الرئيس السيسي لأنجولا أنجولا الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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