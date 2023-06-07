السمك السنجاري على الطريقة الدمياطية وإعداد أرز الصيادية

السمك السنجاري من الأكلات الأساسية في وجه بحري والتي لابد من تناولها مرة أسبوعيًا على الأقل، حيث تتميز بمذاق رائع لا مثيل له، ويعتبر السمك السنجاري من الأسماك التى تشمل العديد من الفوائد من بينها أنها تعالج التهاب الأعصاب، كما أن موت الخلايا العصبية قد يحمي استهلاك الأسماك من سرطان الفم والجلد في المراحل المبكرة والمتأخرة، بالإضافة إلى احتواء السمك على بعض أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة في منع نمو الخلايا الخبيثة والخبيثة بجرعات لا تؤثر على الخلايا الطبيعية، ووفقًا لطريقة الشيف نادية مأمون نوضح طريقة عمل السمك السنجاري .

مكونات عمل السمك السنجاري

المقادير

بصل

فلفل ألوان

فلفل أخضر

طماطم

كزبرة شبت

بقدونس

جزر مبشور

زيت

ملح

كمون

ثوم

ليمون.

سمك بوري مفتوح من الظهر ومنظف من الممكن أن نطلبي من السماك فتحه بطريقة السنجاري.

طريقة عمل السمك السنجاري

نقوم بفتح بطنه ونقوم بتنظيفها جيد جدا، بعد التنظيف نقوم بغسيله بدقيق وملح وليمون ونقوم بنقعه ليس أقل من نص ساعة

نجهز الملح والفلفل وبهارات السمك والكزبره ونقوم بتقطيع البصل والثوم والجزر والفلفل الأخضر والأحمر والأصفر ويمكن وضع كل تلك المكونات في الكبة مع إضافة زيت وليمون.

بعد نقع السمك وغسله نستخدم بعض البهارات الموجودة ونضع علي السمك قبل التدبيلة، ثم نقوم بوضع تتبيلة الخضار ونضع في الصينيه أو الصاج في ورق فويل.

يجب أن تكون كل سمكه على حدا ونضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطه من تحت وهادي من فوق لمده تلت ساعة.



كيفية عمل رز السمك

نقوم بتحمير 2 بصله مع غسيل الأرز وبعض الجمبري الذي يمكن تشويحه مع التقلية، ثم نضع الأرز مع بهارت مثل ملح وفلفل وكمون وبالهنا والشفا.

أهمية تناول السمك

السمك غذاء عالي البروتين وقليل الدسم يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، الأسماك ذات اللحم الأبيض على وجه الخصوص تحتوي على نسبة دهون أقل من أي مصدر آخر للبروتين الحيواني، والأسماك الزيتية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، نظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج كميات كبيرة من هذه العناصر الغذائية الأساسية فإن الأسماك تعد جزءًا مهمًا من النظام الغذائي.

كما أن الأسماك تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون السيئة الموجودة بشكل شائع في اللحوم الحمراء والتي تسمى أحماض أوميغا 6 الدهنية.