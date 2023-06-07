انتحل صفة "لواء" وباع محلات وهمية بـ2.5 مليون جنيه في الشروق

استمعت نيابة الشروق وبدر لأقوال الضحايا في انتحال عاطل صفة لواء شرطة والحصول منهم على مبلغ 2 مليون ونصف بحجة شراء محلات تجارية تمليك بأحد المولات الجديدة بمدينة الشروق.

وقال أشرف فاروق المحامي بالنقض ودفاع الضحايا لـ"الدستور"، إن المتهم "عماد. ع" من محافظة المنيا، متهم في 6 قضايا نصب وخيانة أمانة، قام بالنصب على عدد من مستأجرين محلات التجارية بأحد المولات وطلب منهم مبالغ مالية تعدت المليونى ونصف مليون جنيه، في مقابل شراء محلات تجارية لهم بأحد المولات التجارية الجديدة.

وقال أحد الضحايا إن المتهم أوهمهم بأنه لواء شرطة وكان يستقل سيارة مرسيدس عند حضوره للمول "محل عملهم"، ويظهر بزخه عليهم بكل مرة يتردد فيها عليهم، ويحضر لهم وجبات طعام فاخرة من وقت لآخر، حتى عرض عليهم شراء محلات تجارية لهم بديل التأجير وأنه سيتحصل منهم على ربع سعر المحل الواحد ويستكمل هو باقي أسعار المحلات ويقوموا بتسديد تلك المبالغ الذى دفعها على دفعات، وفور حصوله منهم على تلك المبالغ التي تعدت المليونين ونصف الميلون جنيه هرب ولم يتمكنوا من الوصول إليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ تعدت المليوني جنيه، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وتبين بأنه متهم في 6 قضايا نصب واحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محاضر رقم "836"، "839" وتولت النيابة التحقيقات.