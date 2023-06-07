الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين بحوزة 4 تجار مخدرات فى القاهرة

هيروين
هيروين

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدون تراخيص.

وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2750 كيلوجراماً وبندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار وهاتفي محمول ومبالغ مالية وبلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة الحدائق القاهرة ضبط دون تراخيص بندقية آلية

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