ضبط هيروين بحوزة 4 تجار مخدرات فى القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدون تراخيص.

وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2750 كيلوجراماً وبندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار وهاتفي محمول ومبالغ مالية وبلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.