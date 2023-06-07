بتكلفة 55 مليون جنيه.. رئيس جهاز مدينة العبور يُتابع أعمال تنفيذ بيارة بالحي السابع

شدد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على ضرورة إنشاء ما يلزم من المشروعات المتعلقة بالصرف والمياه، لتقوية البنية الأساسية للمدينة وخاصة المشروعات الخاصة بتخفيض منسوب المياه الأرضية والقضاء على ظاهرة وجود تسرب داخل بدرومات المنازل بالمناطق المنخفضة و الأكثر تضررًا بالمدينة من أجل بنية تحتية أقوي للمدينة، والحفاظ علي الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة.

وأشار “الشريف” إلى استمرار أعمال تنفيذ بيارة وملحقاتها لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف ويعد هذا الموقع اكثر المواقع تضررا في السنوات الماضي.

وأفاد رئيس الجهاز مدينة العبور، ان التكلفة الاجمالية لتنفيذ مشروع منسوب المياة تتراوح ما بين 52 إلى 55 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية للبياره وغرفة المحابس الملحقة، وتوريد و تمديد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة حيث بلغ بنسبة إنجاز نحو 60‎%‎ تمهيدا للبدء في الاعمال الكهروميكانيكية.

وافاد المهندس أحمد رشاد الشريف ، أنه تم توريد جميع المهمات و الأجهزة الكهروميكانيكية للمشروع (لوحات التحكم - مولدات -مضخات- اوناش - طلمبات - عدادات قياس تصرف - أجهزة إنذار )، مشيرًا إلي أنه من المقرر البدء فى تركيبها و تشغيلها فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية، تنفيذ هيدروليكى وانشائي لغرفة المحابس الرئيسية وغرفة قياس التصرف الملحقة بالبيارة.،

من جانبه، قال المهندس جمال فهمي، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جارى أعمال تخفيض منسوب المياه الأرضية حول بيارة المحطة باستخدام نظام الابار العميقة ليتم تنفيذ القاعدة المسلحة البيارة لبدء الاعمال الكهروميكانيكي.

وأضاف “فهمي” أنه جاري الانتهاء أيضًا، من الأعمال الإنشائية للمبانى الخدمية بالمحطة (مبنى المخزن - مبنى المولد - مبنى الامن - مظلة المولد- سور المحطة).

وأشار إلي أن جاري استمرار اعمال توريد وتركيب شبكة التخفيض بالمواسير المثقبة اقطار من (300 مم) وحتي (700 مم) بنسبة 70 %، وذلك لتسهيل حركة المواطنين وتجهيز الطريق للطبقة الاسفلتية لمسارات خطوط شبكة التخفيض بالانحدار بنسبة 25 %.