الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي إعلان خلو مصر من فيروس سي قريبا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من «فيروس سي» وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان “السيسي: سنعلن قريباً خلو مصر من ”فيروس سي"، أن الرئيس السيسي قال في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني أمس، أن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية، وأن تلعب مصر دورا إيجابيا في هذا الموضوع، مضيفا القول "بالتعاون والتنسيق نستطيع أن نحسن قدراتنا المتواضعة التي نمتلكها" مسلطا الضوء على أهمية المبادرات التي تقوم بها الدول في الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أن مصر حاولت معالجة النمو السكاني الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين.

وأضافت أن الرئيس السيسي أكد أن الهدف من المبادرات الصحية تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين، مشيرا إلى أن المبادرات تعد أفكارا تحاول حل تحديات صعبة؛ لكي تحسن من حياة الناس من منظور صحي.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أنه عندما تم عرض مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 4 سنوات كان الحديث عن 12 ألف حالة فقط، اليوم نتحدث عن 1.9 مليون حالة خلال 4 سنوات، ووقتها كان المبلغ المحدد لتغطية قوائم الانتظار أقل من الرقم الذي أعلنه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وهو 15 مليار جنيه، والمبلغ الإجمالي (20 مليار جنيه، منها 15 مليارا وفرتها الدولة) موجها الشكر لمنظمات المجتمع المدني والهيئات التي تبرعت بأكثر من 4 مليارات جنيه لكي يتم تخصيص 20 مليار جنيه الخاصة بقوائم الانتظار.

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الدكتور خالد عبد الغفار الخبرات المكتسبة الحفاظ على صحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيس الرئيس عبد الدولة المصرية الدول الافريقية

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