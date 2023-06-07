الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة لبحث أوجه التعاون في تنفيذ خطط التنمية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وتم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكل القطاعات بالمحافظة، وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار التعاون لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية، وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة، مشيدًا بما يتم تحقيقه على أرض المحافظة من إنجازات ملموسة وتطوير شامل في كل المجالات المتنوعة.

الاهتمام المشترك أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أهداف التنمية المستدامة التعاون التشكيلية التربية النوعية

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