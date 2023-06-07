رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من إعداد ١١٥ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية؛ لتستقبل ٣٨٠٩١ طالبًا وطالبة، منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و٢٦٨٠٩ طلاب وطالبات بشعبة علمي علوم، و٢٣٨٦ طالبًا وطالبة علمي رياضة، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والانتهاء من تجهيز اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتي تنطلق خلال الفترة من ١٢ يونيو الجاري، وحتى١٣ يوليو المقبل.

كما أكد يوسف الديب، أنه تم توزيع تلك اللجان على النحو التالي: "٦ لجان بإدكو - ٤ رشيد - ١٤ بندر كفر الدوار - لجنة بمركز كفر الدوار- ٨ لجان بأبو حمص - ١٩ بندر دمنهور - ٥ المحمودية - ٤ الرحمانية - ٦ شبراخيت - ٨ إيتاي البارود - ١١ كوم حمادة - ٤ التحرير - ٩ الدلنجات - ٥ حوش عيسى- ٥ أبو المطامير- ٣ النوبارية- ٣ وادى النطرون".

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين وتزويدها بكل المستلزمات اللازمة تيسيرًا عليهم والبالغ عددها ٤١ استراحة منهم ٢٢ للرجال و١٩ للسيدات بواقع ٤ استراحة برشيد و٤ استراحة بالنوبارية و٣ بأبو المطامير و٢ استراحة بكل من إدارات" بندر دمنهور- ادكو - المحمودية - شبراخيت - بندر كفر الدوار- مركز كفر الدوار- المركزية- أبو حمص - كوم حمادة- التحرير- الدلنجات- ايتاى البارود- حوش عيسى- وادى النطرون- الرحمانية".

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنهت الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، كما تم مراجعة كل المدارس، من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياه والنظافة.