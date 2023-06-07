الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات قتل مزارع فى سوهاج

جريدة الدستور

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الأربعاء، المتهمين بقتل مزارع بسبب جرار في سوهاج.

تبلغ لمركز شرطة سوهاج من أحد المستشفيات باستقبال جثة مزارع وبها عيار ناري.

بالفحص وبسؤال خال المجني عليه قرر قيام كلٍ من مزارع وابنه بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، وإطلاق أحدهما عياراً نارياً من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته لرفض المتهمين مرور المجني عليه بجرار زراعي خاص به أمام أرضهما الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح النارى المستخدم في ارتكاب الواقعة بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط مزارع جرار زراعي سوهاج

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