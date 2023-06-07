الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: عاصفة ترابية وذروة الطقس السيئ

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه بداية من اليوم سنبدأ ملاحظة تغير في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إلى وجود كتل هوائية صحراوية ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية، وبالتالي سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضًا السواحل الشمالية.

وعن الرياح المثيرة للرمال والأتربة، قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد: "نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم سيكون في أقصى الغرب مثل مطروح، السلوم، وسيوة".

كما أضافت أن ذروة الطقس السيئ ستكون غدًا الخميس، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لرمال وأتربة في أغلب المحافظات الشمالية بسبب سرعات الرياح العالية.

وتابعت: "شدة الرياح ستكون قوية على بعض المحافظات بالإضافة إلى وجود سحب رعدية وبالتالي تدهور الرؤية الأفقية قد تصل إلى حد العاصفة لكن ليس بقوة العاصفة الماضية".

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