الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 13 إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق مطروح- الإسكندرية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخصٌ مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مطروح- الإسكندرية، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح، لـ"الدستور"، إن غرفة العمليات تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح- الإسكندرية، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

وأجرى الطاقم الطبي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحُرِرَ المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إجراء الفحوصات الطبية انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق مطروح الاسكندرية مصرع شخص مستشفي الضبعة المركزي اصابة 12 شخص

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