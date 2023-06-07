الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضية غسل أموال بـ4 ملايين جنيه بالقاهرة

جريدة الدستور

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح والإمتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة.

كشفت قوات الأمن محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرائم الأموال العامة دعوى توظيفها تلقى الأموال مستلزمات تغليف الأدوية

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