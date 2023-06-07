"أور كابيتال للاستشارات المالية" و"البنك العربي الإفريقي الدولي" يعلنان إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة "أور للتوريق"

أعلنت شركة "أور كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" إحدى الشركات التابعة لمجموعة “أور كابيتال للاستثمارات المالية” الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في السوق المصرية أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في الإصدار الثاني لسندات توريق شركة “أور للتوريق”، وذلك بالتعاون مع "البنك العربي الإفريقي الدولي” الذي قام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب.

وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار درجة “A+”.

تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، حيث ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح:-

الشريحة الأولى (أ) بقيمة 208 ملايين جنيه مصرى وتم تصنيفها A+

الشريحة الثانية (ب) بقيمة 548 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها A+

الشريحة الثالثة (ج) بقيمة 368 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها A+

يعد هذا الإصدار هو الإصدار الثاني لشركة “أور للتأجير التمويلي” حيث قامت شركة "أور للتأجير التمويلى والتخصيم" بالانتهاء من الإصدار الأول فى مارس 2023 بقيمة 790 مليون جنيه مصرى.

وفي هذا السياق أعرب أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أور كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة "أور للتوريق" مؤكدًا أن إتمام الإصدار الثاني للمجموعة يأتي في إطار حرص المجموعة على توفير أدوات تمويل غير تقليدية و سيولة سريعة لشركات المجموعة، مشيرًا إلى أن مجموعة أور كابيتال و شركاتها التابعة تعتزم الإعداد لإصدارات متتالية بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه على مدار الثلاث سنوات القادمة لتوفير السيولة المطلوبة توافقا مع الخطط التوسعية والاستثمارية للمجموعة.

وصرح عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أور كابيتال" بأن إتمام الإصدار البالغ حجمه 1,124 مليار جنيه مصري في وقت قياسي يدل على كفاءة وجدارة المحفظة المالية للمجموعة و فريق العمل بها خاصة أنه يأتي بعد مدة قليلة من إتمام الإصدار الأول والذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

ومن ناحية أخرى، صرحت سها سليمان العضو المنتدب لشركة “أور للتأجير التمويلي والتخصيم" أن الانتهاء من إصدارين في النصف الأول من العام بما يقرب من 2 مليار جنيه مصري ما هو إلا دليل على النمو المتصاعد لحجم أعمال المجموعة، وكذلك جودة محفظة التأجير التمويلى والتي حصلت على تصنيف عزز تغطية الاكتتاب بسهولة، مؤكدة أن الشركة تستهدف الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التي تتميز بها الشركة.

عن أور كابيتال:

إحدى شركات الاستثمار المباشر في السوق المصري التي بدأت نشاطها في إبريل 2017 وتستثمر رؤوس أموالها في الخدمات المالية غير المصرفية.

عن أور للتأجير التمويلي والتخصيم:

هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2018 بموجب القانون 159 لسنة 1981، برأس مال مصرح به 100 مليون جنيه مصري ومصدر ومدفوع 10 ملايين جنيه مصري، لتوفير حلول تأجير متعددة لجميع القطاعات في الاقتصاد المصري.

وتمت عمليات زيادات متتالية لرأس مال الشركة لتصل حاليًا إلى رأس مال مصرح به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأس مال مصدر قدره 330 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع 249 مليون جنيه مصر، كما حصلت الشركة على ترخيص التخصيم في عام 2022.