الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يلتقى نظيره الزامبى لبحث التعاون بين البلدين

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد شارلز مينوبلى، وزير الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية، بدولة زامبيا، وبحضور مسئولى الوزارتين، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار عن ترحيبه بالتعاون مع دولة زامبيا، في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب، موضحاً أن شركات المقاولات المصرية لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، وقادرة على تنفيذ المشروعات بالخارج خاصة لأشقائنا الأفارقة.

من جانبه، أعرب وزير الإسكان الزامبى، عن رغبته في زيارة مصر للتعرف على التجربة المصرية في هذا المجال، وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تنمية القطاع العمراني، وتوفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين، كما حث الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بدولة زامبيا، مشددا على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلدين.

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