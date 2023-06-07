أجواء معتدلة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة على كل الأنحاء، خاصة بشواطئ المحافظة التي رفعت الرايات الخضراء دلالة على هدوء البحر والأمواج.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيانها اليومي عن حالة الطقس والأمواج ونسب إشغال الشواطئ، أن راية شواطئ الإسكندرية اليوم خضراء مع انخفاض نسب الإشغال حتى الآن.

وأوضحت «مصايف الإسكندرية» خلال البيان، أن الشواطئ تشهد إقبالًا ضعيفًا مع بدء اليوم، لا تتعدى 5٪ في بعض الشواطئ مما يجعل هناك فرصة للمواطنين للاستمتاع بالبحر في أجواء هادئة واختيار التواجد على الشواطئ المميزة بالنسبة لكل مواطن.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية