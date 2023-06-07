الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أجواء معتدلة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة على كل الأنحاء، خاصة بشواطئ المحافظة التي رفعت الرايات الخضراء دلالة على هدوء البحر والأمواج.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيانها اليومي عن حالة الطقس والأمواج ونسب إشغال الشواطئ، أن راية شواطئ الإسكندرية اليوم خضراء مع انخفاض نسب الإشغال حتى الآن.

وأوضحت «مصايف الإسكندرية» خلال البيان، أن الشواطئ تشهد إقبالًا ضعيفًا مع بدء اليوم، لا تتعدى 5٪ في بعض الشواطئ مما يجعل هناك فرصة للمواطنين للاستمتاع بالبحر في أجواء هادئة واختيار التواجد على الشواطئ المميزة بالنسبة لكل مواطن.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
IMG-20230607-WA0007
IMG-20230607-WA0007
مصايف الإسكندرية نسب إشغال الشواطئ أجواء معتدلة الرايات الخضراء هدوء البحر

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