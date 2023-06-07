الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تقتحم عالم الفضاء الإلكتروني بـ35 منصة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إنها اقتحمت عالم الفضاء الإلكتروني بقوة من خلال 35 صفحة وموقعًا وقناة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، مؤكدة أنه تم إطلاق عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الصفحات والمواقع تنوعت بين؛ ٢٠ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ و٩ مواقع وقنوات يوتيوب أخرى تابعة للوزارة، و٤ حسابات عبر موقع تويتر، بجانب قنوات صوتية أخرى، فضلًا عن مواقع وصفحات المديريات والإدارات التي نشطت نشاطًا كبيرا.

وأوضحت الأوقاف، أنه تم الإعداد لأول مؤتمر حول الفضاء الإلكتروني في مجال الدعوة بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023. 

وأكدت الأوقات أن محاور المؤتمر تناولت الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر، والوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، والفتوى الإلكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار، بجانب الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

ونوهت الأوقاف، إلى أنه تم إطلاق 40 حلقة تحفيظ جديدة ببرنامج التحفيظ عن بعد داخل مصر وخارجها من الأئمة والواعظات والمحفظات وأعضاء هيئة التدريس بواقع  1079  دارسًا، منها 3 حلقات "تحفيظ عن بعد" كمجموعة أولى للراغبين في حفظ القرآن الكريم من خارج جمهورية مصر العربية؛ وقد بلغ عدد الملتحقين بها 85 دارسًا من مختلف دول العالم.

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