سنوات الحماية الاجتماعية.. ارتفاع موازنة الدعم النقدي من 3.4 إلى 31 مليار جنيه

تعمل الدولة منذ 9 سنوات على توسيع وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي تتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع.

وأكدت وزارة التضامن، أن مصر من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي تتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، كما تعمل مستهدفات التنمية الاجتماعية على خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية، توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، لافتة إلى أن مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن.

وأضافت أن رئيس الجمهورية وجه بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، لافتة إلى أن عام 2015 شهد إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة الذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صار تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين.

وأوضحت أنه تم ميكنة البرنامج بالكامل حيث اصبح نظام مميكن من التسجيل إلى الصرف، كما تم ميكنة قاعدة بيانات لجان المساءلة المجتمعية، وتم وضع نظام مميكن لإدارة حالة كل أسرة (منظومة الشكاوى)، كما اصبح هناك نظام موحد ومميكن لإستخراج تقارير القوميسيون الطبي، وتم ربط شبكات المعلومات مع التامينات والرقابة الإدارية والتخطيط، كما تم ربط شبكات المعلومات مع الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى إجراء تحديث دوري للبيانات بالشراكة مع إي فايننس، وميكنة المديريات والإدارات و الوحدات الاجتماعية بالكامل.

تطور موازنة الدعم النقدي من 2015 -2024 بالمليار جنيه

3.4 مليار جنيه عام 2014 - 2015

6.7 مليار فى 2015 - 2016

9.1 مليار فى 2016 - 2017

12.2 مليار فى 2017 - 2018

16.8 مليار فى 2018 - 2019

17.7 مليار فى 2019 - 2020

18.5 مليار فى 2020 - 2021

19 مليار فى 2021 - 2022

25 مليار فى 2022 - 2023

31 مليار فى 2023 - 2024

تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي من 2015 إلى 2023

1.795 مليون مستفيد فى 2014 - 2015

2.452 مليون مستفيد فى 2015 - 2016

3.443 مليون مستفيد فى 2016 - 2017

3.627 مليون مستفيد 2017 - 2018

3.188 مليون مستفيد 2018 - 2019

3.628 مليون مستفيد فى 2019- 2020

3.800 مليون مستفيد فى 2020- 2021

4000 مليون مستفيد 2021 - 2022

4.740 مليون مستفيد + 600 ألف أسرة تدعمهم جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بإجمالي 5,2 مليون أسرة بما يشمع 22 مليون فرد فى 2022- 2023