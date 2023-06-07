الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستار الرئيس بزف بشرى سارة لمرضى فيروس سى

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن فيروس سي سيكون مثل البلهارسيا مجرد مرض موجود وانتهى، مشيرا إلى أن المتبقى منه ستكون حالات نادرة فقط.

وقال تاج الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فيروس سي كان من أبرز الأمراض التي تصيب المصريين، مشيرًا إلى أن البلهارسيا وعدم التعقيم الكامل ومشاركة الأدوات من العوامل التي تسببت في نقل الفيروس وانتشاره.

وأضاف تاج الدين، أن فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي كان يمثل مشكلة كبيرة لملايين المصريين، حيث إنه يتسبب في الإصابة بتليف الكبد والالتهاب الكبدي المزمن، وكان مرضا يعيق الإنسان بشدة، ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل.

وتابع بأن مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس بشكل كبير، موضحًا أن هناك مؤشر معين عندما تصل إليه أي دولة، يمكن أن يتم الإعلان بأنها خالية من الفيروس وهو ما حدث مع مصر.

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