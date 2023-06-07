الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى على "إعدادية الغربية": "نفسي أكون سند لأبويا وأمي"

الاولي علي الاعدادية
الاولي علي الاعدادية

“أبي يعمل مزارع ووالدتي ست بيت، وكنت أحلم أن أكون من المتفوقين على مستوى المحافظة”، بهذه الكلمات بدأت حنين السيد، الأولى على الشهادة الإعدادية بالغربية حديثها، مضيفة: “أمنيتي أن أصبح طبيبة مخ وأعصاب لعلاج الغلابة وقدوتي الدكتور الراحل محمد مشالي، طبيب الغلابة، وكنت بذاكر 4 ساعات، يوميًا”.

 

وأكدت أن حلمها في الحياة أن تكون طبيبة مخ وأعصاب لعلاج الغلابة، مضيفة ودموع الفرح في عيناها بقولها: "نفسي أكون سند لأبويا وأمي لأنهما سبب فخري في الحياة وشكرا لكل أفراد عائلتي".


ومن جهته قال الحاج السيد صلاح والد الطالبة: "ربنا يحفظها ويبارك فيها.. كلنا في العائلة فخورين بحنين وربنا يكرمنا وأكمل رسالتي مع إخواتها وليا حمزة وسامح بإذن الله أكمل رسالتي معهم كلهم ويفرحونا".

امنيتي ان اسبح طبيبة مخ وأعصاب وأهدي التفوق لوالدتي ووالدي الشهادة الاعدادية تعليم بالغربية طبيب الغلابة علي مستوي المحافظة مخ وأعصاب مستوى المحافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه وزارة التربية والتعليم بالغربية وكيل وزارة التربية والتعليم

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