الأولى على "إعدادية الغربية": "نفسي أكون سند لأبويا وأمي"

“أبي يعمل مزارع ووالدتي ست بيت، وكنت أحلم أن أكون من المتفوقين على مستوى المحافظة”، بهذه الكلمات بدأت حنين السيد، الأولى على الشهادة الإعدادية بالغربية حديثها، مضيفة: “أمنيتي أن أصبح طبيبة مخ وأعصاب لعلاج الغلابة وقدوتي الدكتور الراحل محمد مشالي، طبيب الغلابة، وكنت بذاكر 4 ساعات، يوميًا”.

وأكدت أن حلمها في الحياة أن تكون طبيبة مخ وأعصاب لعلاج الغلابة، مضيفة ودموع الفرح في عيناها بقولها: "نفسي أكون سند لأبويا وأمي لأنهما سبب فخري في الحياة وشكرا لكل أفراد عائلتي".



ومن جهته قال الحاج السيد صلاح والد الطالبة: "ربنا يحفظها ويبارك فيها.. كلنا في العائلة فخورين بحنين وربنا يكرمنا وأكمل رسالتي مع إخواتها وليا حمزة وسامح بإذن الله أكمل رسالتي معهم كلهم ويفرحونا".