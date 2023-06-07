الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة فيديو تكرار السرقات بسبب انقطاع الكهرباء فى كفر شكر

الكهرباء
الكهرباء

كشفت الجهود الأمنية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن الادعاء بعدم وجود إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ما يتسبب فى انتشار وقوع السرقات والحوادث. 

بالفحص تبين أن الشاكى (صاحب معرض موبيليا – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر  بالقليوبية)، وباستدعائه وسؤاله أقر ما سبق ذكره بالمنشور. 

بالتنسيق مع الجهة المختصة أفادت بأن سبب انقطاع التيار الكهربائى بمحل الشكوى هو عطل فنى وتم تداركه وإصلاحه فى حينه وإعادة الإضاءة، وتم التواصل مع الشاكى وإفهامه .

 كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات سرقات أو حوادث طرق خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى.

التواصل الإجتماعى فيس بوك الجهة المختصة التيار الكهربائي انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة القليوبية صاحب معرض موبيليا قطاع الكهرباء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معرض موبيليا مركز شرطة كفر شكر

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