حقيقة فيديو تكرار السرقات بسبب انقطاع الكهرباء فى كفر شكر

كشفت الجهود الأمنية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن الادعاء بعدم وجود إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ما يتسبب فى انتشار وقوع السرقات والحوادث.

بالفحص تبين أن الشاكى (صاحب معرض موبيليا – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية)، وباستدعائه وسؤاله أقر ما سبق ذكره بالمنشور.

بالتنسيق مع الجهة المختصة أفادت بأن سبب انقطاع التيار الكهربائى بمحل الشكوى هو عطل فنى وتم تداركه وإصلاحه فى حينه وإعادة الإضاءة، وتم التواصل مع الشاكى وإفهامه .

كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات سرقات أو حوادث طرق خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى.