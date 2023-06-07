كافئه على سلوكه الجيد.. كيف تساعد طفلك على النوم بمفرده؟

القلق وانعدام الأمن والإلهاءات يمكن أن تتسبب كل هذه الأشياء في رغبة طفلك الصغير في بعض الصحبة أثناء النوم، لحسن الحظ يمكنك التخلص من هذه العادة.



فيما يلي كيفية تشجيع طفلك على النوم بشكل مستقل.

قم بإزالة أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى من غرفة طفلك لتهيئة بيئة تساعد على النوم، تقول مستشارة الآباء جوديث أوينز دكتوراه في الطب.

وفقا لموقع parents، إن التحفيز المرتبط بمشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو والضوء المنبعث من الكمبيوتر وشاشات التلفزيون يجعل النوم أكثر صعوبة، وبالتأكيد الضوء الخافت مثل ضوء الليل مناسب للأطفال الذين يحتاجونه.

خذ حمامًا دافئًا وارتد ملابس النوم وفرشاة أسنانك واقرأ قصص ليلة سعيدة، فالتحول إلى عادة منتظمة يساعد الصغار على الشعور بمزيد من الأمان عند الذهاب إلى الفراش، فهي تعد الأطفال نفسياً وتقلل من قلقهم أثناء الليل،إنه يقلل من مستويات التوتر ويخلق سلسلة من الخطوات التي يتوقعها الطفل.



بمجرد أن تريح طفلك سترغب في تقليل وجودك، توقف عن النوم في غرفته وانتقل إلى الجلوس على كرسي بالقرب من باب طفلك لبضعة أيام بدلاً من ذلك، أثناء وقت النوم وأي استيقاظ في منتصف الليل، ثم أخرج نفسك من الغرفة تمامًا.

يفضل العديد من الآباء وضع أطفالهم في الفراش وإخبارهم أنهم سيعودون بعد قليل للاطمئنان عليهم، حافظ على وعدك لكن انتظر فترات زمنية أطول على التوالي، من الناحية المثالية سوف ينامون خلال إحدى هذه الفترات، يمكنك البدء بفترة انتظار تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، إذا عدت في أقل من 5 دقائق فمن المحتمل أن يكونوا مستيقظين، لكن إذا انتظرت طويلاً فقد يصاب الطفل بالقلق والانزعاج مما يجعل الوضع سيئا.

في حين أنه من المهم تجاهل السلوك غير المرغوب فيه مثل البكاء يجب أيضًا مكافأة السلوك الجيد، بعد ليلة سعيدة اسمح لطفلك باختيار ملابسه في صباح اليوم التالي.