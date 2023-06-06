الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كرم جبر: العلاقات المصرية العمانية ضاربة في أعماق التاريخ

الملتقى الصحفي العماني
الملتقى الصحفي العماني المصري

أكد الكاتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الملتقى الصحفي “العماني - المصري”، يأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين في كل المجالات ومنها الإعلام، وذلك بناءً على القمة الناجحة التي عقدت مؤخرًا بين زعيمي البلدين.

جاء ذلك خلال فعاليات الأمسية الثقافية والفنية المصرية العمانية، والتي تقام على هامش الملتقى الصحفي المصري العماني، برعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف “جبر” أن العلاقات المصرية العمانية ضاربة في التاريخ، موضحًا أن هناك مثل مصري يقول "الصديق وقت الضيق" وهكذا كانت عُمان ومصر.

وأشار إلى أن هناك توافق دائم بين البلدين في كل القضايا الإقليمية والدولية، وتدعمها استراتيجية مشتركة لحل القضايا وعدم التدخل في شئون البلدان.

وقال: “تشرفت مصر برئاسة الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وخلالها انفجرت العديد من القضايا التي تحتاج إلى التعاون العربي لمواجهتها وعلى رأسها المنصات الأجنبية التي أصبحت خطرًا على الشباب العربي، مضيفا أن علينا توحيد الجهود لمواجهة وسائل الإعلام الحديثة التي تقوم بعملية أشبه بنقلالدماء في الاتجاه العكسي، حيث تمتص موارد الإعلام العربي الصالحة ولا نستطيع أن نحصل على حقوقنا”.

وخلال الأمسية، قام السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ود. محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، والجمعية العمانية للسينما، بتكريم الكاتب الصحفي كرم جبر.

كرم جبر الملتقى الصحفي العماني المجالات الاعلام القمة الناجحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العلاقات المصرية

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