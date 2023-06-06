بتهمة السب والقذف.. "الوسيمى" يتغيب عن حضور التحقيق في نقابة الموسيقيين

منذ أيام قليلة اتهم منير الوسيمي، مصطفى كامل بعدة اتهامات، منها عدم حصول مصطفى كامل على عضوية نقابة الموسيقيين بعد تخليه عنها عام 2010، وعلى آثره تم تحويل الوسيمى للتحقيق.

وأعلنت منذ قليل نقابة المهن الموسيقية، تغيب الموسيقار منير الوسيمى عن حضور التحقيق، بعد تقديم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بشكوى ضده بتهمة السب والقذف، وأناب عن حضوره المحامي الخاص به.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامى النقابة إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 حتى 2010 والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.

وأكد مرتضى، أن هناك العديد من الشكاوى التى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق مع الوسيمي فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الشكاوى مقدمة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي.