"حياة كريمة" تعيد بناء المنازل المتهالكة فى قرية "قسطل" بأسوان

الكثير من الخدمات قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسكان القرى الفقيرة والنائية، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية، وتجديد شبكات الصرف الصحي والكهرباء، واهتمت المبادرة بترميم المنازل المتهالكة داخل تلك القرى وإدخال عليها الأجهزة المنزلية الحديثة لينعم سكانها بحياة هادئة.

المبادرة أعادت بناء المنازل المتهالكة

«أيمن عدلي»، يقطن في قرية «قسطل» التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تهالك منزلة، الأمر الذي جعله يتمنى فقط أن يتوفر له مسكن يحميه هو وأسرته من حرارة الشمس، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » لتحقيق حلمه من خلال ترميم منزله وإدخال عليه الأجهزة المنزلية الحديثة.

وقال «أيمن» لـ«الدستور» إن أهالي القرية كانوا يعانون من نقص الخدمات وتهالك البنية التحتية، منذ سنوات طويلة، فقد كانوا يستخدمون الحطب لإشعال النيران والطبخ، ويعتمدون على أنظمة الصرف الصحي البدائية، ويستخدمون الشموع عند انقطاع الكهرباء، وذلك كلفهم الكثير من الجهد والمال وعانوا كثيرًا بسبب عدم توافر تلك الخدمات داخل قريتهم، وذكر أن أصبح السكان يفرون ويتركون القرية بعدما انتشر بها الأمراض والأوبئة وذهبوا للقرى المجاورة وللمدينة.

وأضاف أن كل ذلك تغير عقب وصول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للقرية، حيث أعادت بناء البيوت المتهالكة، وطورت شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مد خطوط الغاز الطبيعي إلى المنازل، وذلك جعل الشباب يحلمون بغدٍ أفضل، ويرون المشروعات القومية تصل إلى منازلهم في سابقة لم تشهدها قراهم أبدًا، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير والكثير من الخدمات التي وفرت للسكان الحياة الهادئة.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي ارتقت بسكان الريف المصري وجعلت حياتهم أفضل مما سبق.