الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث تشغيل معمل "Fab Lab" بكلية الهندسة مع وفد فرنسي

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد فرنسى رفيع المستوى

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد فرنسي مكون من ممثلي حكومة إقليم جنوب فرنسا، وجامعة كورسيكا، ومؤسسة أوريزون سوليداريتيه، لمناقشة التفاصيل الأخيرة والتنسيق لتشغيل معمل التصنيع الرقمى «Fab Lab» بكلية الهندسة لخدمة المبتكرين والمبدعين من جميع طلاب الجامعة.

وأشاد «قنصوه» خلال اللقاء بالتعاون مع الجانب الفرنسي والذى يتوافق مع استراتيجية الجامعة فى التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية المرموقة، مؤكدًا على أهمية هذا المعمل المتطور فى توفير بيئة تعليمية وتجريبية مبتكرة للطلاب للتعلم والتفاعل مع التكنولوجيا والإبداع في مجالات التصميم والصناعة الرقمية، ومساعدتهم فى تصميم وتصنيع المنتجات بأنفسهم باستخدام تقنيات الصناعة الرقمية والمتقدمة، وتحويل أفكارهم إلى واقع واكتشاف وتطوير قدراتهم في مجال التصميم والتصنيع الرقمي، وتشجيع الابتكار والإبداع لديهم. 

وأشار الدكتور زياد الصياد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسى ومنسق المشروع، أن مشروع «الفاب لاب» بكلية الهندسة ممول من حكومة إقليم الجنوب بفرنسا بهدف التعاون فى إنشاء معمل متطور للتصنيع الرقمى وإعادة تدوير البلاستيك بكلية الهندسة والجارى تجهيزه الآن.

وثمن الجانب الفرنسي التعاون القائم مؤكدين على إمكانية استمرار هذا التعاون فى المستقبل ليشمل مشروعات أخرى في مجال الحفاظ على التراث وتنميته والاستدامة وقضايا البيئة. 

 حضر اللقاء الدكتورة غادة الخياط مدير مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، والدكتورة ريم عبد الحميد الأستاذ  بالمعهد العالي للصحة العامة.

رئيس جامعة الاسكندرية وفد فرنسى معمل التصنيع الرقمي كلية الهندسة رئيس الجامعة

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

اتخاذ إجراء فورى ضد مطعم أسماك شهير بالإسكندرية للمغالاة فى الأسعار

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلة

حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش فى القاهرة الجديدة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"