رئيس جامعة الإسكندرية يبحث تشغيل معمل "Fab Lab" بكلية الهندسة مع وفد فرنسي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد فرنسي مكون من ممثلي حكومة إقليم جنوب فرنسا، وجامعة كورسيكا، ومؤسسة أوريزون سوليداريتيه، لمناقشة التفاصيل الأخيرة والتنسيق لتشغيل معمل التصنيع الرقمى «Fab Lab» بكلية الهندسة لخدمة المبتكرين والمبدعين من جميع طلاب الجامعة.

وأشاد «قنصوه» خلال اللقاء بالتعاون مع الجانب الفرنسي والذى يتوافق مع استراتيجية الجامعة فى التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية المرموقة، مؤكدًا على أهمية هذا المعمل المتطور فى توفير بيئة تعليمية وتجريبية مبتكرة للطلاب للتعلم والتفاعل مع التكنولوجيا والإبداع في مجالات التصميم والصناعة الرقمية، ومساعدتهم فى تصميم وتصنيع المنتجات بأنفسهم باستخدام تقنيات الصناعة الرقمية والمتقدمة، وتحويل أفكارهم إلى واقع واكتشاف وتطوير قدراتهم في مجال التصميم والتصنيع الرقمي، وتشجيع الابتكار والإبداع لديهم.

وأشار الدكتور زياد الصياد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسى ومنسق المشروع، أن مشروع «الفاب لاب» بكلية الهندسة ممول من حكومة إقليم الجنوب بفرنسا بهدف التعاون فى إنشاء معمل متطور للتصنيع الرقمى وإعادة تدوير البلاستيك بكلية الهندسة والجارى تجهيزه الآن.

وثمن الجانب الفرنسي التعاون القائم مؤكدين على إمكانية استمرار هذا التعاون فى المستقبل ليشمل مشروعات أخرى في مجال الحفاظ على التراث وتنميته والاستدامة وقضايا البيئة.

حضر اللقاء الدكتورة غادة الخياط مدير مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، والدكتورة ريم عبد الحميد الأستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة.