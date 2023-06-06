الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المبادرات الرئاسية حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي

النائب يونس عبدالرازق
النائب يونس عبدالرازق فرج

قال النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، إن المنظومة الصحية في مصر تشهد تطورًا كبيرًا وسريعًا، وظهر ذلك على أرض الواقع في وقت قياسي، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، التي توجه دائمًا بالاهتمام بملف الصحة، للحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف "فرج" في تصريحات له، أن مصر شهدت مبادرات غير مسبوقة في تاريخها الهدف منها الارتقاء بحياة المواطنين، لعل أبرزها مبادرة 100 مليون صحة، والمبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والأمراض المستوطنة، إضافة إلى ذلك بناء وتشييد مستشفيات جديدة على أعلى مستوى وفق أحدث المعايير العالمية، وتابع: "منظومة الصحة تشهد تقدمًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في توفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب، بعد أن قامت ببناء نظام صحي متكامل أحدث نقلة نوعية حقيقية، وطفرة كبيرة في ملف الصحة.

واختتم النائب يونس عبدالرازق فرج: "يشهد ملف الصحة تقدمًا ملحوظًا يومًا تلو الآخر، وذلك لأنه في صدارة اهتمامات القيادة السياسية التي تعمل ليل نهار لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن". 

النائب يونس عبدالرازق فرج مجلس النواب المنظومة الصحية وقت قياسي القيادة السياسية

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