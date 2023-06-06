اجتماع موسع لتطوير التعاون بين جهاز دمياط الجديدة وشركة مياه الشرب (صور)

عقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وتطوير التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

حضر الاجتماع كل من اللواء مهندس احمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط والمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وممثلي قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و نواب ومعاونى رئيس الجهاز والادارات المعنية وممثلى الشركة وذلك لمناقشة الموضوعات المشتركة وخطط التعاون بين الشركة وجهاز المدينة.

وأكد المهندس محمد خلف الله، على عمق العلاقات بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتعاون المثمر لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة تحت مظلة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بعمليات التسليم والتسلم لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وعمل محضر تنسيقى لانهاء تلك الموضوعات.