حجز خادمة متهمة بسرقة 80 ألف جنيه من شقة مخدومتها بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حجز خادمة ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة

وكشفت التحقيقات الأولية بأنه المتهمة تعمل خادمة فى المنازل وتتوجه كل فترة لتنظيف منزل الضحية ، وتمكنت من سرقة ٨٠ ألف جنيه من داخل مسكنها بأسلوب المغافلة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سيدة تفيد بقيام خادمتها بسرقة مبلغ مالي من داخل محل سكنها بأسلوب المغافلة وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم ضبط المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.