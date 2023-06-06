خالد الجندي يكشف عن الأدلة التي تُجيز الأضحية عن الميت

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون السلامية، إن الأضاحي شعيرة من شعائر الله، وعلى الإنسان أن يحرص ويواظب على هذه الأضحية إذا كان الأمر في مقدرته.

شعائر الأضحية

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الفقهاء الثلاث غير الأحناف قالوا أن الأضحية ليست واجبة، وبالتالي من ملك ثمن الأضحية ولم يضحي فعليه اثم.

وأضاف في حديثه، أن الأضحية عن من فارق الحياة أي عن متوفي بغير وصية منه اختلف فيها العلماء والفقهاء، حيث رأي جمهور المالكية والحنابلة والأحناف أنه يجوز الأضحية عن المتوفي حتى إذا لم يوصي المتوفى بها وسيصل الثواب للمتوفي بإذن الله.

أراء الفقهاء

وتابع: "تضافرت النصوص الشرعية على وصول ثواب الأعمال إلى المتوفي، مثل جواز الحج والصوم عن المتوفى، فإذا كان الصوم بنية سليمة وخالصة عن عبد متوفى فسيقبل الله عمله".