جوارديولا: البعض لا يريد فوز السيتى بدورى الأبطال

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، صعوبة المباراة التي تجمعه مع نظيره إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وقال جوارديولا في حوار مع الموقع الرسمي لدوري الأبطال: “في التاريخ الإنتر أفضل منا لكن لا يهم، ما يجب القيام به في النهائي هو المهم، هناك 95 دقيقة يجب أن تكون أقوى من خصمك”.

وأضاف: “بعض الناس يريدون المان سيتي يفوز بلقب دوري الأبطال والبعض الآخر لا يريد، بعض الأندية أصدقاء ولكن هذا أمر طبيعي ، يتعلق الأمر بما يجب عليك القيام به للتغلب على إنتر وبعض العواقب ، سنرى”.

وتابع: “خلال يومين سوف نسافر إلى إسطنبول وهو حلم، قبل عامين كنا هناك لكن ظروف مختلفة بسبب كورونا، يتعلق الأمر بما عليك القيام به في 95 دقيقة لكي تكون أفضل من الخصم في مباراة واحدة يجب أن تكون أفضل”.

وواصل: “ستكون مباراة تملك الكثير من الصعوبات، ليس من السهل مهاجمة النظام الدفاعي الذي يستخدمه الإنتر”.

وأتم: “يجب أن نتحلى بالكثير من الإيقاع والصبر، في إيطاليا اعتادوا السيطرة على المباريات”.