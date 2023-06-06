محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز كفر سعد

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلي قطاعات المرافق، وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع المشروعات والأعمال النهائية، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات بقرية تفتيش ثان. كما بحثت "محافظ دمياط" آلية تخطي جميع المعوقات للانتهاء من كافة الأعمال الجارية وتنفيذ خطة رصف الطرق.

وشددت "المحافظ" على أهمية التنسيق بين كافة الجهات واتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء المشروعات وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات والمعايير المحددة، مشددة أيضًا على رفع المخلفات الناتجة عن العمليات الإنشائية الجارية بالمنشآت المدرجة بالمبادرة، ورصف الطرق بشكل دوري، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول لتنفيذ أهداف المشروع في جميع قرى المركز وتحقيق التطوير الشامل للريف وتعزيزه بجميع الخدمات.

يشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى مدرج بها تطوير ٢٨ قرية بعدد ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد، حيث يصل إجمالى عدد المشروعات بالمبادرة ٥٨٨ مشروع بكافة القطاعات .