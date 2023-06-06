محافظ المنيا يستقبل وفداً كنسياً للتهنئة باستئناف مهام عمله (صور)

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفداً كنسياً بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه لمهام عمله.

ضم الوفد الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، والقس ديسقورس ماري وكيل مطرانية شرق المنيا، وعبد المسيح مكرم محامي المطرانية، والقس اندراوس أسعد ورأفت ميخائيل ومجدي لمعي علاقات عامة مطرانية ملوي.

ورحب المحافظ بالآباء المطارنة، وبالوفد المرافق لهما، معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مؤكداً على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، ولتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

من جانبه عبر الوفد عن خالص التهنئة للمحافظ، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتتناقلها جيلا ً بعد جيل فيما بينها.

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