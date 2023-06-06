رئيس "الرعاية الصحية" يستقبل وزير الصحة لزيارة جناح الهيئة بالمعرض الطبى

استقبل د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لزيارة الجناح الخاص بالهيئة بالمعرض الطبي.

واستعرض السبكي، خلال الزيارة، قصص نجاح وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تميز جناح الهيئة بتقنيات تعزز دور التكنولوجيا في القطاع الصحي وأهمها الشاشات الذكية التفاعلية وعروض الهولوجرام والنظارات ثلاثية الأبعاد والدكتور الافتراضي والعمليات الافتراضية بالمنشآت الصحية عبر نظارات الواقع الافتراضي VR.

وثمَّن السبكي زيارة وزير الصحة والسكان لجناح هيئة الرعاية الصحية وجهوده لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتابع: نسعد بتوافد جميع المشاركين لزيارة جناح الهيئة والإطلاع على نجاحاتها في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة وتقديم خدمة طبية تليق بمصر.

لفت إلى أن إنجازات الإصلاح الصحي الشامل في عهد الرئيس السيسي أعادت مصر على الخريطة الصحية الدولية بما تمتلكه من خبرات هائلة، ومنها المشروعات الصحية العملاقة، وأهمها المبادرات الصحية الرئاسية والتأمين الصحي الشامل.

وأثنى وزير الصحة بالجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بنجاحاتها وجهودها المتميزة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية، والتحول الرقمي والتكنولوجي، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات.

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