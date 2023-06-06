الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تقرير يرصد انتظام فعاليات امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بدأها طلاب القسم الأدبي بأداء امتحانات مادة القرآن الكريم، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الحديث وعلومه، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة الامتحان في مادة الصرف، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، تقريرًا حول انتظام الامتحانات بأنحاء الجمهورية.

وأفاد التقرير أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لإحدى الطالبات بلجنة "فتيات مطاى" بمنطقة المنيا الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها وإعادتها إلى وعيها وتوفير كافة السبل لعودتها لأداء الامتحان.

كما تم إسعاف إحدى الطالبات بلجنة "فتيات أبشواى" بمنطقة الفيوم الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها عقب انتهاء اللجنة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى وجار الاطمئنان عليها.

كما فوجئت لجنة" تمي الأمديد" بمنطقة الدقهلية الأزهرية بتوجه أحد طلاب اللجنة مصابا بكسر في اليد اليمنى والقدم مع عدم القدرة على الكتابة وتم استقباله في اللجنة وتوفير كافة سبل الراحة حتى تمكن من أداء امتحانه.

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أننا اليوم كنا أمام ملحمة كبيرة، حيث شهدنا امتحان ثلاث شهادات مختلفة وهي الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي وشهادة البعوث الإسلامية فضلا عن شهادة معاهد فلسطين بقسميها العلمي والأدبي، وهو ما يؤكد استعداد الأزهر جيدا للشهادة الثانوية بفضل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورجال مخلصين على قدر ثقة الأزهر بهم.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب، وبلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالب وطالبة،  535 بنين و235 فتيات.

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية

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