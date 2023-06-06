الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يوضح لـ"الدستور" أعراض وطرق الوقاية من الإصابة بالعصب السابع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وكشف الدكتور محمد الشرقاوي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، عن السبب وراء الإصابة بالعصب السابع وهو أن العصب يتعرض لحالة من الضغط الشديد، مما يتسبب في حدوث شلل الوجه وضعف عضلاته، فيصاب الإنسان بالعصب السابع.

وتابع “الشرقاوي” في  تصريحات خاصة لـ "الدستور": "فيه رابط بين الإصابة الخاصة بالعصب السابع والتلف وبعض الالتهابات الفيروسية، مثل التهاب السحايا الفيروسي، أو فيروس تقرحات البرد، وكل هذا يسبب صغط على العصب، ومن ثم صعوبة وصول الدم إليه ومن هنا تحدث الإصابة بشلل العصب السابع".

وعن أعراض الإصابة بشلل العصب السابع، أضاف الدكتور محمد الشرقاوي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: "هو حدوث ارتخاء في جفن العين، وفي زاوية الفم إلى الأسفل، مع سيلان اللعاب إلى خارج الفم وجفافه، فقدان حاسة التذوق، زيادة الدموع، ووجود ألم مزعج حوّل الفك وخلف الأذن، طنين في أذن واحدة، مع الإصابة بصداع، ووجود صعوبة الكلام، وصعوبة الأكل والشرب".

طرق الوقاية من الإصابة بشلل العصب السابع

وعن طريقة الوقاية من الإصابة بشلل العصب السابع، قال الدكتور محمد الشرقاوي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: "لا يمكن الوقاية من الإصابة بشلل العصب السابع، وذلك بسبب أن الإصابة مرتبطة بالالتهابات الفيروسية، خاصةً فيروس الهربس، وعدد من الفيروسات السابق ذكرها، لذا كل ما يجب قوله هو زيارة الطبيب العاجلة إذا شعر المريض بالأعراض السابقة أو أي عرض منهم حتي يتابع الطبيب علاجه والإشراف عليه".

الإصابة بمرض الإصابة بالعصب السابع البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية الأنف والأذن والحنجرة

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو لزيادة التبادل التجاري

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"