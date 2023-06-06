طبيب يوضح لـ"الدستور" أعراض وطرق الوقاية من الإصابة بالعصب السابع

وكشف الدكتور محمد الشرقاوي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، عن السبب وراء الإصابة بالعصب السابع وهو أن العصب يتعرض لحالة من الضغط الشديد، مما يتسبب في حدوث شلل الوجه وضعف عضلاته، فيصاب الإنسان بالعصب السابع.

وتابع “الشرقاوي” في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "فيه رابط بين الإصابة الخاصة بالعصب السابع والتلف وبعض الالتهابات الفيروسية، مثل التهاب السحايا الفيروسي، أو فيروس تقرحات البرد، وكل هذا يسبب صغط على العصب، ومن ثم صعوبة وصول الدم إليه ومن هنا تحدث الإصابة بشلل العصب السابع".

وعن أعراض الإصابة بشلل العصب السابع، أضاف الدكتور محمد الشرقاوي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: "هو حدوث ارتخاء في جفن العين، وفي زاوية الفم إلى الأسفل، مع سيلان اللعاب إلى خارج الفم وجفافه، فقدان حاسة التذوق، زيادة الدموع، ووجود ألم مزعج حوّل الفك وخلف الأذن، طنين في أذن واحدة، مع الإصابة بصداع، ووجود صعوبة الكلام، وصعوبة الأكل والشرب".

طرق الوقاية من الإصابة بشلل العصب السابع

وعن طريقة الوقاية من الإصابة بشلل العصب السابع، قال الدكتور محمد الشرقاوي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: "لا يمكن الوقاية من الإصابة بشلل العصب السابع، وذلك بسبب أن الإصابة مرتبطة بالالتهابات الفيروسية، خاصةً فيروس الهربس، وعدد من الفيروسات السابق ذكرها، لذا كل ما يجب قوله هو زيارة الطبيب العاجلة إذا شعر المريض بالأعراض السابقة أو أي عرض منهم حتي يتابع الطبيب علاجه والإشراف عليه".