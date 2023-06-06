"الجيل": إنجازات الرئيس أعادت لمصر مكانتها عربيا وإقليميا

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن إنجازات الرئيس السيسي خلال مدة حكمه البلاد، لا يمكن حصرها أو التحدث عنها فقط.

وأضاف ناجى الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أعظم إنجازات الرئيس السيسى هو قيادته للقوات المسلحة المصرية واستجابته لثورة الشعب المصري في 30 يونيو و3 يوليو 2013، وإزاحة حكم الجماعة المتحالفة مع مخطط الغرب الشيطاني.

وتابع أن الرئيس السيسى منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية وضع سياسات خارجية متوازنة تستهدف فك العزلة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على مصر عقاباً لها على خلعها حكم الإخوان المتحالفة معها واستطاع بمهارة شديدة وصبر وتأن أن ينهى تجميد افريقيا لعضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى بل استعاد مكانة مصر الأفريقية وتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى أكثر من مرة ومن ناحية نسج علاقات استراتيجية مع روسيا الاتحادية واشترى منها أحدث الأسلحة خاصة الطائرات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، ليكسر احتكار السلاح الأمريكي لتسليح الجيش المصري.

وأضاف أن الرئيس رأى ضرورة تنويع مصادر تسليح الجيش المصرى ليشمل احدث الأسلحة الشرقية والغربية على السواء، مشيرا إلى أن السياسات الخارجية الرصينة والهادئة استعادت مصر مكانتها العربية والإفريقية والدولية بل أنضمت إلى تجمع البريكس وبنك الذى تقوده الصين وروسيا التنمية الجديد.

ولفت إلى أن إنجازات الرئيس السيسى على مدى التسع سنوات توالت فى كل ربوع الوطن وفى كل المجالات، فعلى سبيل المثال لا الحصر انشأ العاصمة الإدارية الجديدة كما أنشأ 14 مدينة جديدة فى الصحراء وأقام أكبر 3 محطات توليد طاقة كهربائية بالدورة المركبة وكذلك تقام أكبر محطات توليد كهرباء بالرياح في جبل الزيت وأكبر حقول شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بأسوان.

وقام باستصلاح 2.5 مليون فدان، كذلك أنشأ 4 مطارات جديدة وأطلق قمرا صناعيا مصريا جديدا، واستطاع من خلال حملة 100 مليون صحة القضاء على فيروس c الذي ظل لسنوات طويلة ينهش ويفترس أكباد المصريين.

وأكد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن من أعظم إنجازات الرئيس السيسى خلال التسع سنوات الماضية كانت إقامة البنية التحية وشبكة الطرق التى أوصلت الطرق المصرية بالطرق العالمية بل تفوقت عليها إنهاء عزلة سيناء إلى الأبد وربطها بالوادى عن طريق 6 أنفاق وكباري علوية هنا وهناك، بجانب اعتبار تنمية سيناء مشروع مصر القومى الأكبر هذا بجانب القضاء على العشوائيات وإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي في كل مكان.

واختتم الشهابي أنه من ضمن إنجازات الرئيس السيسى إقامة مدينة لصناعة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر الجديدة ومدينة لصناعة الأساس بدمياط ومدينة لصناعة الرخام والحجر والجرانيت في هضبة الجلالة وأكثر من عشرين ألف مصنع وصوب زراعية ومصانع للكوارتز والرمال السوداء.