زراعة أشجار مثمرة بمدارس زفتى ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

قامت اليوم إدارة زفتى التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة جيهان مصطفى، مدير عام الإدارة، بزراعة عدد من الأشجار المثمرة، مثل العنب بأنواعه النباتية والكريز، وثمار الليمون، بمشاركة العديد من المدارس، وعلى رأسها مدرسة الشهيد السكرى، عمرو بن العاص الرسمية للغات، الشهيد أنور عبيه، شبراملس النموذجية، والمدرسة الفنية المتقدمة، وذلك بمشاركة جميع أفراد المجتمع المدرسي وعدد من الطلاب والمجتمع المدني.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

وتخللت الفعاليات توضيحات ونقاشات مع الطلاب والحضور بأهمية الاهتمام بالبيئة وتأثيرها على صحتنا، وأهمية التحدي، وكذلك الاهتمام بأن تكون الهوية المرئية مناسبة لمكانة وحضارة شعبنا العريق.

وخلال اليوم تم تقليم الأشجار الملاصقة لسور مبنى ديوان الإدارة التعليمية، وتنسيقها، والتخلص من الحشائش والأعشاب، وسيتم استكمال الفعاليات بباقي مدارس الإدارة التعليمية.