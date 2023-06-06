السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، متهم بالاتجار في الشابو والإمفيتامين بمركز المنشأة، بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب.

كان مدير مباحث سوهاج قد تلقى إخطارا بورود معلومات من ضباط المباحث بمركز المنشأة، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين .

عقب التأكد من صحة المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة، وتم القبض على المتهم بأحد الأكمنة التي أعدت له وبتفتيشه عثر بحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 93 جراما.

اعترف المتهم خلال مواجهته بضباط مباحث مركز المنشأة بالاتجار فى الشابو وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.