الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، متهم بالاتجار في الشابو والإمفيتامين بمركز المنشأة، بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب.

كان مدير مباحث سوهاج قد تلقى إخطارا بورود معلومات من ضباط  المباحث بمركز المنشأة، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين .

عقب التأكد من صحة المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة، وتم القبض على المتهم بأحد الأكمنة التي أعدت له وبتفتيشه عثر بحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 93 جراما.

اعترف المتهم خلال مواجهته بضباط مباحث مركز المنشأة  بالاتجار فى الشابو وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

السجن المشدد 10 سنوات القبض على المتهم اعترف المتهم المستشار محمد جمال عوض المشدد 10 سنوات ضباط المباحث غرامة 100 ألف جنيه محكمة الجنايات المختصة محكمة الجنايات الشابو والإمفيتامين بمركز المنشأة

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

الدكتور خالد عبدالغفار فى المؤتمر الطبى الإفريقى: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق فى القطاع الصحى خلال 9 سنوات (فيديو)

خبير زراعى: الأصناف الجديدة من الأرز تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول خلال سنوات

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر البلاد بعاصفة ترابية جديدة الخميس

جريمة في 20 دقيقة.. إحالة مدرب كرة قدم قتل صديقه للجنايات

انعقاد عمومية الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمناقشة واعتماد الميزانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟