إضافة 19 مليون دولار.. تفاصيل التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وامريكا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية

ونص القرارعلى أنه بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ تقرر:

(مادة وحيدة ) ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

واكد القرار ان اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (263-306) التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصر العربية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة هذا التعديل الثالث المؤرخ / / لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر ۲۰۱۹ بین جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية («الوكالة») بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، (المعدلة، «اتفاقية مساعدة»).

بند 1- التعديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي : (أ) تعدل المادة (۳) بند ۳-۱ (أ) بحذف عبارة «سبعة وسبعين مليونًا وأربعمائة وواحد وستين ألف دولار أمريكى (77,461,000 دولار)»، ويحل محلها عبارة (ستة وتسعين مليونًا وأربعمائة وواحد وستين ألف دولار أمريكى (96,461,000 دولار). (ب) يحذف الملحق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق 1 من اتفاقية المساعدة بالكامل ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية) المرفق . ج-

بند ۲- لغـة التعديل : حرر هذا التعديل الثالث باللغتين العربية والإنجليزية، وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

بند 3 - الاتفاقية بالكامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لما تنص عليه من أحكام.

بند 4 - السريان : يدخل هذا التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

بند 5 - التصديق : تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل الثالث، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق . وإشهادا على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلاً من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل الثالث بأسمائهم وتم تسليمه فى القاهرة

ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من تاريخ التوقيع صدر بتاريخ 3/5/2023 وزير الخارجية سامح شكرى