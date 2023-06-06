الأنبا باسيليوس يتفقد نشاط الاغتراب بأبوان

التقى الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، بخدام نشاط الاغتراب التابع للخدمة المريمية بالإيبارشية وذلك بكنيسة السيدة العذراء بأبوان.

وأعطى صاحب الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم وتوجيهاته وتوصياته لتنظيم أمور الخدمة الفترة المقبلة وأختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص باسيليوس على تفقده ومتابعته كل الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

- مَن هو الأنبا باسيليوس؟

الأنبا باسيليوس فوزي مواليد 16 ديسمبر حيث ولد عام 1956 بمحافظة المنيا.

حصل المطران على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978.

درس العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980.

عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980.

عُين الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة 1983.

تولى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989.

عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا فى عام 2018.