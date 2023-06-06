"ليونتييف" يعلن تدمير محطة الطاقة الكهرومائية فى نوفا كاخوفكا بهجوم أوكرانى

أعلن فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا، الثلاثاء، عن أن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في نوفا كاخوفكا دمر نتيجة القصف، ولم يتم تدمير سد الخزان نفسه.

وأضاف ليونتييف، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه كان هناك عدة ضربات في الساعة الثانية صباحا على الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، وتم هدمها ولم يتم تدمير السد، وهذا شيء جيد.

وأوضح أن المياه ارتفعت في نوفا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن أن ضرب كييف محطة نوفا كاخوفكا مرتبط بعدم نجاح هجوم القوات الأوكرانية.

وتابع بيسكوف: "من الواضح أن هذا التخريب مرتبط بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية بعد أن شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يتم قمع وإحباط هذه العمليات الهجومية".

الخارجية الأوكرانية تدعو مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ بشأن سد نوفا كاخوفكا

وفي وقت سابق من اليوم، دعت أوكرانيا لانعقاد مجلس الأمن لبحث قضية انفجار سد نوفا كاخوفكا.

وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ بشأن تدمير روسيا ونسفها سد نوفا كاخوفكا.

وكانت قد أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، عن نسف القوات الروسية سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.