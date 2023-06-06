برلمانى: زيادة تصنيع اللقاحات فى إفريقيا ضرورة لمواجهة الأوبئة والجوائح

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضايا وهموم القارة الإفريقية وشعوبها تمثل أهمية كبيرة لدي القيادة السياسية المصرية والمصريين، مشددًا على أن الخبرات المصرية فى مختلف المجالات دائمًا فى خدمة الأشقاء الأفارقة خاصة فى مجال الصحة.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" بمركز المنارة للمؤتمرات بمشاركة 90 دولة إفريقية وأجنبية، يعكس جودة التجربة المصرية فى مجال الصحة، خاصة بعد ما أطلقته الدولة من مبادرات رئاسية وغيرها رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مثمنًا حديث الرئيس السيسي حول الاحتفال قريبًا بإعلان مصر خالية من فيرس سي، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عضو مجلس النواب أهمية إطلاق لمبادرات الطبية كأفكار لتحسين الأحوال الصحية للمصريين في ظل التحديات الصعبة الراهنة على مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني فى تغطية قوائم الانتظار والحالات الحرجة، منوهًا عن حجم الإنفاق الذى تم داخل قطاع الصحة فى مصر منذ عام 2014 بلغ 222 مليار جنيه.

وشدد النائب على أهمية زيادة قدرة إفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة لمواجهة الأوبئة والجوائح، خاصة بعد ما أكده انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد من هشاشة للنظام الصحي الإفريقي.

يذكر أن افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقى الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" الذي يعقد تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان "إفريقيا أرض الثروات والفرص" خلال انطلاق فعاليات المؤتمر.