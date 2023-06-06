رئيس "الدولي للجمباز" يصل القاهرة لحضور افتتاح بطولة الفراعنة

يصل الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، لحضور حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية في نسختها الرابعة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيوربيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه.

وتشهد بطولة الفراعنة الدولية في نسختها الرابعة مشاركة أكثر من 28 دولة، وتقام منافساتها على مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، وتحظى باهتمام كبير من جانب الدول والمنتخبات المشاركة.

ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص لزيارة رئيس الاتحاد الدولي المنتظرة، يتضمن عقد اجتماعات مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلا عن عمل جولة في عدد من الأندية.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادات المصري والأفريقي للجمباز، أن بطولة الفراعنة الدولية تشهد اقبالا كثيفا من جانب المنتخبات واللاعبين، وباتت واحدة من الأحداث الأساسية والهامة على مستوى الجمباز العالمي.

وتابع: "زيارة رئيس الاتحاد الدولي لمصر وحضوره افتتاح البطولة يعكس بشكل كبير التطور الذي وصل إليه الجمباز المصري، وحجم النجاحات التي تحققت مؤخرا على المستوى الفني والإداري أيضا".

عمر العربي يتوج بالذهبية وعفيفي بالفضية ببطولة إفريقيا للجمباز بجنوب إفريقيا

توج عمر العربي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بذهبية منافسات الفردي ببطولة إفريقيا رقم 17 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا.

وحصد "العربي" الميدالية الذهبية عقب تحقيقه 82.131 نقطة وحل مواطنه محمد عفيفي في المركز الثاني برصيد 78.932 نقطة، فيما جاء الجزائري هلال متيجي في المركز الثالث برصيد 77.030 نقطة.

ليضيف الفراعنة ميداليتين جديدتين بعد حصد ذهبية فرق الرجال والتي حققوها مساء اليوم السبت.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب إفريقيا البلد المضيف علمًا أنها مؤهلة لبطولة العالم في بلجيكا سبتمبر المقبل.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد العربي وأحمد عبد الرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبد الرحمن عبد الحليم، ويشرف على الإدارة الفنية جمال بشير المدير الفني ويعاونه شريف جودت المدرب.

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات: "جنى محمود وجنى عبد السلام وساندرا الصادق وندى عوض ونانسي طمان"، فيما يقود الفريق فنيًا زكريا غالب المدير الفني ويعاونه المدربين محمود سيد وسلمى السعيد.