حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس في بدر

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس شخصين قبل ترويجهما كمية من مخدر الآيس بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

والبداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر أمكن ضبط "شخصين حال استقلالهما سيارة نقل.

وعثر بحوزتهما على “كمية من مادة الأيس المخدرة وزنت 2 كيلوجرام - مبلغ مالى - هاتف محمول”، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.