الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العسومى: الأوضاع العالمية وتحدياتها تحتم حوكمة العمل الحكومى فى العالم العربى

العثومي
العثومي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن الأوضاع العالمية الراهنة وما تفرضه من تحديات متشابكة على كل المستويات، تحتم على الدول العربية حوكمة العمل الحكومي من أجل تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي تحتاجها المجتمعات العربية في الوقت الراهن، مضيفًا أن الاعتماد المتزايد على الاقتصاد الأخضر بات ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترأس "العسومي" وفد البرلمان العربي المشارك في أعمال منتدى "الاستدامة والعمل الحكومي" تحت عنوان: "إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية" الذي عقد في القاهرة، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح "العسومي" أن مشاركة البرلمان العربي في فعاليات هذا المنتدى، جاءت انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي يوليها البرلمان العربي لقضية التنمية المستدامة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من خطط واستراتيجيات التنمية التي تسعى الدول العربية إلى تحقيقها لمواجهة التحديات الراهنة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاستدامة في العمل الحكومي، عن طريق تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين الحكومات لتطوير أدواتها لتحسين أدائها في مجال التنمية المستدامة.

ووضع البرلمان العربي هذه القضية في مقدمة أولوياته، كما عمل على إصدار عدد من القوانين العربية الاسترشادية في هذا المجال، لدعم وتعزيز الجهود العربية الداعمة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي العسومي البرلمان العربي حوكمة العمل الحكومي

الأكثر قراءة

أبرزها الجامعة الأهلية.. 9 سنوات إنجازات بعهد السيسي في بني سويف

حادث مرورى بنزلة محور 26 يوليو بكرداسة

قافلة طبية شاملة بالمركز الطبى فى مطروح 9 يونيو

وزير المالية: آليات جديدة لضمان جودة الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحى

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للمدارس اليابانية

النيابة تطلب تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟