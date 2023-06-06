الأرصاد تكشف حقيقة تأثر البلاد بعاصفة ترابية جديدة الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة حقيقة تأثر البلاد بعاصفة ترابية جديدة يوم الخميس المقبل.

وتابعت “غانم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون هناك بعض التقلبات الجوية على فترات الليل، وسنشعر بارتفاع درجات الحرارة على فترات الليل والنهار، وأتوقع غدًا الأربعاء أن يكون هناك نشاط في الرياح سرعتها ما بين 30 لـ 40 كيلو متر/ الساعة".

وأوضحت أن نشاط الرياح سيجعل المواطن يشعر بلطف في درجات الحرارة على بعض الأماكن منها القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسيكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وبالتحديد مطروح وسيوة والسلوم، وهذا سيؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق من الصحراء الغربية.

وأضافت: "سيكون هناك أمطار رعدية على البلاد وبالتحديد على الوجه البحري خلال فترات المساء، وأيضًا القاهرة الكبرى، وستكون ذروة الحالة الجوية يوم الخميس المقبل حيث سيكون هناك منخفض جوي صحراوي موجود على الصحراء الغربية وسيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الحرارة، وستكون العظمى على القاهرة الكبري 38 درجة مئوية، وسيؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة في أغلب الأنحاء يصاحبها نشاط في الرياح تتجاوز الـ45كم/ الساعة وهذا سيؤدي إلى نشاط للرياح والأتربة على القاهرة الكبرى، والصحراء الغربية والسواحل الشمالية ومدن القناة، ومحافظات الوجه البحري ومن الممكن أن يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصًة على الأماكن المكشوفة".

وأشارت إلى أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الجمعة، ولكن بصورة أخف وبدون إثارة للرياح والرمال والأتربة، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية بداية من يوم السبت المقبل.

نصيحة الأرصاد للمواطنين

ونصحت المواطنين بتجنب أشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار وذلك خلال فترة الظهيرة حتى لا يزيد إحساس الشعور بدرجات الحرارة، بجانب تناول قدر كبير من المياه والسوائل، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بتوخي الحذر يومي الأربعاء والخميس المقبلين من الأتربة والرمال المُثارة، ناصحًة بارتداء الكمامات ضروري خاصًة يوم الخميس المقبل.