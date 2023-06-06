9 سنوات إنجازات.. 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكى الخير "شرايين تنمية"

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنجازات في القطاع الزراعي بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؛ لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، من واحة الفرافرة في ديسمبر ٢٠١٥.

ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان ١٣ منطقة في ثماني محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وهي قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع «الدلتا الجديدة»، الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، ويتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

ومن أهم المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا مشروع «مستقبل مصر»، الذى يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغيرات الإقليمية والعالمية.

ويعد هذا المشروع، وغيره من مشروعات التوسع الزراعى، نجاحًا لرؤية الدولة المصرية فى تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية.

كما تنفذ الدولة المصرية أيضًا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادى ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد نموذجًا للمشروعات التنموية الحقيقية.

وتشمل الإنجازات أيضًا افتتاح مشروع "توشكى الخير" بجنوب الوادى، الذى يستهدف زراعة مليون فدان، مع إطلاق مشروع "الدلتا الجديدة"، أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة، وتصل التكلفة المبدئية إلى ٣٠٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الأفقى الأخرى.

وتستهدف جميع المشروعات إضافة أكثر من ٢٥٪ للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة ٣٥٠ ألف فدان فى مشروع «مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة».