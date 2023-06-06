تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص فى العمرانية

أجلت محكمة الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بقتل محمد شريف المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الغدر»، وإصابة صديقه قاصدين قتله في العمرانية بالجيزة، لجلسة الغد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية.

كشفت التحقيقات عن أن المتهمين "عبدالرحمن.أ.م" 24 سنة مدرب كرة سلة، و"عبدالله.ا.م" 22 سنة ميكانيكي سيارات، و"محمد.ل.و" 20 سنة طالب، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليهما "محمد شريف سراج الدين السيد حامد، عبدالرحمن محمد، قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بإلحاق الأذى البدني حاملين سلاحا أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وقتلوا المجني عليه محمد شريف، عمدا على إثر خلاف استمر بينهم وبين المجني عليه عبدالرحمن محمد، فعقدوا العزم على إزهاق روحه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاحا أبيض - مطواة-، فأحدثوا إصابته وضربوا المجني عليه عبدالرحمن محمد، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلاف استمر بينهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن إشغاله الشخصية مدة تتجاوز العشرين يومًا.