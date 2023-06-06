للرجال.. من الحماية من الشمس إلى الترطيب: احصل على بشرة صحية

مع حلول فصل الصيف، يجب على الرجال إعطاء الأولوية لروتين العناية بالبشرة أيضا مثل النساء، لان الشمس الحارقة والحرارة والرطوبة يمكن أن يكون لهم تأثير على بشرتهم، مما يؤدي إلى مشاكل مختلفة.

وبإتباع بعض النصائح البسيطة والفعالة للعناية بالبشرة يمكن أن يحافظ الرجاا على بشرة صحية ومنتعشة تبدو في أفضل حالاتها طوال أشهر الصيف.

من اختيار المنتجات المناسبة إلى تطوير روتين بسيط وفعال، يمكن العناية الشخصية الخاصة بالبشرة، لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي كيفية العناية بالبشرة للرجال في فصل الصيف حسب مجلة Hindustan times.

يقول دكتور شاردي شريمو طبيب الجلدية أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، من الضروري للرجال الحفاظ على صحة البشرة وصيانتها جيدًا كالتالي:

1. حماية بشرتك من الشمس:

حماية البشرة الصحية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عن طريق وضع واقي من الشمس واسع الطيف (SPF 30 أو أعلى) على المناطق المعرضة، وارتداء قبعة عريضة الحواف ونظارات شمسية لمزيد من الحماية، والتقليل من التعرض لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة عندما تكون الشمس أقوى.

2. نظف بشرتك بانتظام:

يمكن للعرق والأوساخ والزيوت الزائدة أن تسد مسامك وتؤدي إلى انتشار البثور، يجب تنظفيه الوجه مرتين يوميًا باستخدام منظف لطيف للوجه لإزالة الشوائب وإنعاش بشرتك، وتجنب استخدام الصابون القاسي أو الفرك بقوة، حيث يمكن أن يزيل الزيوت العطرية ويهيج بشرتك، و ضع في اعتبارك استخدام غسول وجه مصمم خصيصًا للرجال، حيث يمكنه تلبية الاحتياجات الفريدة لبشرة الذكور.

3. رطب بشرتك:

حافظ على رطوبة بشرتك عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم، يمكن أن تتسبب الحرارة والرطوبة في فقدان بشرتك الرطوبة، مما يؤدي إلى الجفاف والبهتان، سيساعد المرطب الخالي من الزيت وخفيف الوزن أيضًا على ترطيب بشرتك دون الشعور بالدهون، ابحث عن المرطبات التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك الذي يمكنه جذب الرطوبة والاحتفاظ بها.

4. قشر بشرتك بانتظام:

يزيل التقشير خلايا الجلد الميتة ويفتح المسام ويعزز بشرة أكثر نعومة، استخدم مقشرًا لطيفًا للوجه أو منظفًا مقشرًا مرة أو مرتين في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة وإظهار بشرة أكثر نضارة وإشراقًا، وتجنب استخدام مقشرات قاسية لأنها يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك، يساعد التقشير المنتظم أيضًا على تحسين فعالية منتجات العناية بالبشرة الأخرى التي تستخدمها.

5. اعتني بشفتيك:

لا تنسي حماية شفتيك من أضرار أشعة الشمس والجفاف، ضع مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس بانتظام لحمايتهم من أشعة الشمس، لذا ابحث عن مرطب للشفاه يحتوي على زبدة الشيا أو شمع العسل لترطيب شفتيك.

6. الحفاظ على نمط حياة صحي:

بالإضافة إلى الروتين المناسب للعناية بالبشرة، يمكن أن يؤثر الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل كبير على مظهر بشرتك، مارس التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الدورة الدموية ، مما يعزز صحة الجلد و تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات وأحماض أوميغا 3 الدهنية لتغذية بشرتك من الداخل و تجنب الإفراط في تناول الكحوليات والتدخين ، حيث يمكنهما تسريع شيخوخة الجلد والتسبب في مشاكل الجلد المختلفة.

يضمن دمج نصائح العناية بالبشرة هذه في روتينك اليومي أن تظل بشرتك صحية ونابضة بالحياة ومعتنى بها جيدًا طوال فصل الصيف، و تذكر أن العناية ببشرتك تتعلق بالمظهر والحفاظ على صحة الجلد بشكل عام.